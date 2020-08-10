Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности

Реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках федеральной целевой программы позволили значительно расширить технологические возможности авиастроительной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина. Об этом завил глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя первый полет модернизированного вертолета Ка-52.

"На предприятии созданы новые производственные мощности, ликвидированы "узкие места", произведена замена изношенного оборудования, расширена номенклатура и снижена трудоемкость изготовления изделий. Благодаря достигнутому повышению эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень", - сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. Летные испытания Ка-52М будут проводиться специалистами разработчика - АО "НЦВ Миль и Камов" совместно со специалистами ААК "Прогресс". Часть этапов испытаний проведут на территории предприятия-изготовителя, а затем машины передадут разработчику. По окончании предварительных сдаточных испытаний будут начаты государственные совместные испытания.

В сообщении подчеркивается, что на данной машине применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт. В частности, речь идет о модернизации оптико-электронной системы с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новом цифровом приводе.