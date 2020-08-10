Новости

Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т 15:45
В Крыму открылся музыкальный фестиваль Z.Fest 15:44
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз 15:13
В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора 15:11
В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 15:03
На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ 14:50
Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности 14:44
Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента 13:58
Синоптики пообещали россиянам теплое "бабье лето" 13:41
Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране 13:27
АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на новой платформе. В том числе Lada 13:00
Футболист "Спартака" Соболев пообещал исполнить мечту ушедшей из жизни мамы 12:49
В Волгограде произошел взрыв цистерны с газом, есть пострадавшие 12:44
В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS 12:40
Акция кешбэка за туры по России продлится неделю 12:38
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" 12:36
МВД Беларуси опровергло сообщения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 12:33
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа 12:30
Лидеры России, Китая и Казахстана поздравили Лукашенко с победой 12:27
Kia назвала российские цены и комплектации нового конкурента Camry 12:24
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 14:44
Рубрика: Экономика

Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности

Текст: Светлана Ментюкова

Реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках федеральной целевой программы позволили значительно расширить технологические возможности авиастроительной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина. Об этом завил глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя первый полет модернизированного вертолета Ка-52.

Фото: Twitter.com
Вертолеты Ка-52 и Apache встретились "лицом к лицу" в Египте

"На предприятии созданы новые производственные мощности, ликвидированы "узкие места", произведена замена изношенного оборудования, расширена номенклатура и снижена трудоемкость изготовления изделий. Благодаря достигнутому повышению эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень", - сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. Летные испытания Ка-52М будут проводиться специалистами разработчика - АО "НЦВ Миль и Камов" совместно со специалистами ААК "Прогресс". Часть этапов испытаний проведут на территории предприятия-изготовителя, а затем машины передадут разработчику. По окончании предварительных сдаточных испытаний будут начаты государственные совместные испытания.

В сообщении подчеркивается, что на данной машине применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках Гособоронзаказа, так и на экспорт. В частности, речь идет о модернизации оптико-электронной системы с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новом цифровом приводе.

Экономика Отрасли Промышленность Русское оружие Технологии Русское оружие Вооружение России Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию