В России появится государственный суперсервис ГИС "Моя школа". В нем - электронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и олимпиад. А еще огромная база проверенного контента в помощь учителям для работы в классе. Что ждет школы в новом учебном году? Как изменится нацпроект "Образование"? Система оплаты труда учителей? О том, как изменится образование в эпоху постковида, "Российской газете" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: Очень ждем, что дети снова сядут за парты. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ

Сергей Сергеевич, каждого родителя в стране волнует: как начнется учебный год? Сядут ли дети за парты?

Сергей Кравцов: Вынужденный переход на домашнее обучение с использованием дистанционных технологий помог родителям, обществу, всем нам осознать ценность школы. При всех плюсах удаленки мы рассматриваем эту форму только как дополнение работы в классе. К примеру, цифровые наработки будут полезны для тех ребят, кто по болезни или другим причинам не может посещать занятия в школе. Но традиционный урок у нас в приоритете.

1 сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Очень ждем, что дети снова сядут за парты. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

Мы буквально в ручном режиме контролируем подготовку школ к новому учебному году. Будет проведена их дезинфекция, предусмотрены меры проветривания помещений, термометрия на входе. Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник.

Да, школы начнут работать по особому графику, отменены массовые мероприятия. Но главное то, что традиционные занятия останутся. В первый же учебный день пройдет Всероссийский урок, содержание которого будет важно и полезно для учащихся всех возрастов.

В сентябре-октябре пройдут Всероссийские проверочные работы. Зачем они нужны?

Сергей Кравцов: Мы понимаем, что начало нового учебного года - эмоционально сложный период для ребят. Тяжело приходить в классы после длинных летних каникул, снова адаптироваться к школе. А уж в этом году, после самоизоляции, тем более. Но важно понять: эти контрольные нужны не для того, чтобы выставить какие-то оценки. Оценок, влияющих на успеваемость, не будет, но данные помогут определить уровень знаний и понять, какие пробелы остались после дистанционного обучения. Какие темы еще, возможно, нужно подтянуть. И на основе объективных данных помочь учителям и ребятам, скорректировать программы по учебным предметам. Мы создаем целую программу по помощи школам, ученикам, родителям в начале учебного года.

С нового учебного года 15 регионов войдут в эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды. Современным цифровым детям - цифровая школа?

Сергей Кравцов: В Сети уже появляются спекуляции на эту тему. Еще раз подчеркну: речь не идет о замене традиционного классического обучения на дистанционное.

Мы помогаем школе оборудованием, проводим высокоскоростной интернет. В помощь учителям и ученикам формируем и запускаем удобные сервисы. Мы хотим обеспечить в школах Wi-Fi для того, чтобы педагоги могли использовать проверенный контент в процессе обучения.

Да, школы начнут работать по особому графику. Но еще раз подчеркну: речь не идет о замене традиционного классического обучения на дистанционное

Коронавирус многому нас научил. Мы увидели, что образовательных сайтов, онлайн-порталов с различными сервисами в интернете очень много. Но они разрозненные, довольно непростые в использовании.

Несмотря на их множество, они предоставляют далеко не все, что востребовано и необходимо для образовательного процесса, и далеко не всегда возможно ручаться за их качество как с точки зрения безопасности в интернете, так и с точки зрения содержания образования.

Поэтому на платформе ЦОС будут только безопасные сервисы с качественным содержанием. Создается российская система для отправки сообщений и видеотрансляций уроков на основе передовых возможностей видео-конференц-связи.

Будут интерактивные уроки и задания, синхронизированные с содержанием одобренных учебников, структурированные по классам, темам.

Все это должно быть доступно учителю и ребенку независимо от того, живут они в мегаполисе или в небольшом поселке.

В рамках национального проекта "Образование" только за последние месяцы мы уже поставили в школы 35 тысяч новых компьютеров и ноутбуков, почти 2000 интерактивных досок и панелей. Более 500 тысяч единиц компьютерной техники для образовательного процесса, как вы знаете, мы безвозмездно раздали в период пандемии нуждающимся школьникам и педагогам. Сегодня у нас 65% школ обеспечены высокоскоростным интернетом. А к 2021 году должны быть обеспечены абсолютно все.

В министерстве просвещения появился новый департамент - "Цифровой трансформации и больших данных". Какие данные будете собирать?

Сергей Кравцов: В рамках ЦОС создается государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС "Моя школа". Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных.

Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое.

И все это будет работать "в связке" с региональными электронными системами. Основные услуги (например, запись в школу) будут выводиться в раздел "Мое образование" портала госуслуг.

Это действительно большие данные, которые сейчас разрознены - на разных уровнях они дублируются и не используются.

И мы ставим задачу, решение которой займет не один год, - трансформировать государственное управление на основе больших данных. Таким образом мы усилим государственную аналитику, что позволит существенно повысить и качество проработки управленческих решений и в конечном счете - качество образования.

И еще один важнейший аспект - Цифровая образовательная среда позволит снизить "бумажную" нагрузку на учителей и школы, за счет автоматизации сбора данных и формирования отчетов, собирать данные от школ автоматически. Почему это так важно? В последние годы мы все чаще стали замечать, что из-за отчетности, административно-организационной нагрузки вопросы содержания образования стали уходить на второй план. Мы стали забывать, что образование прежде всего это те, кто учит, и те, кто учится. Если в школе до 80% отчетов уходят по разным проверяющим организациям, не связанным с образованием, а существенная часть из них при этом дублируют запрашиваемую информацию - это не должно быть головной болью педагога. Эту ситуацию надо менять, и благодаря цифровым возможностям мы сможем это сделать.

Мы стали забывать, что образование, прежде всего, это те, кто учит, и те, кто учится

Президент поставил задачу войти в десятку стран по качеству образования. Как этого добиться, если более девяти тысяч школ в России - в образовательном "хвосте" и показывают низкие результаты по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР?

Сергей Кравцов: Регионы должны максимально объективно проводить оценку качества образования. Например, Всероссийские проверочные работы. Без объективной картины нельзя управлять системой образования, нельзя заниматься содержательной работой. Поэтому учителя и директора школ не должны бояться показать честный результат. Ведь зачастую низкие оценки - это не вина учителя. Школы могут работать в сложных социально-экономических условиях, у них разные возможности кадрового состава, разные дети. Мы изучили все эти факторы, выделили в отдельную группу школы, которые нуждаются в особой поддержке, и будем работать с ними не административно, а содержательно! Помогать им, а не наказывать. Только так мы сумеем укрепить единое образовательное пространство, формируя равный доступ детей к качественным занятиям по всей стране.

Уже в сентябре в 250 школах России стартует проект "500+". Проект позволит организовать в регионе творческие педагогические лаборатории по школьным предметам, чтобы повысить мастерство учителей, внедрить исследовательскую и творческую работу. И что самое важное - проект "500+" войдет в нацпроект "Образование". А это значит, мы сможем направить на помощь отстающим школам федеральные ресурсы, обеспечить их современной техникой. В следующем году после успешной апробации проект планируется расширить, включить в него еще больше школ.

Это все изменения в нацпроекте "Образование" или будут еще?

Сергей Кравцов: Он будет скорректирован и переориентирован с дополнительного образования на общее. Проблема - в том, что просто ставкой на дополнительное образование мы не решим задачу качественного образования для всех школьников. Поэтому все созданные в рамках нацпроекта объекты: Кванториумы, IT-кубы, центры "Точки роста" должны быть эффективно интегрированы в систему общего образования. Сегодня мы звоним в региональный Кванториум и задаем вопросы: "Как вы работаете со школами?"

Однозначных ответов не слышим, а некоторые и вовсе разводят руками. Так быть не должно, сейчас мы перенастраиваем систему таким образом, чтобы это была самая тесная связка - школьное образование и детское дополнительное образование. И все следующие объекты будут создаваться только на базе школ! Только так мы сможем достигнуть цели - вхождения в десятку мировых систем образования.

1 сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Фото: РИА Новости

Далее - в рамках нацпроекта со следующего года мы начнем поставки современных лабораторий в сельские школы. Причем от специфического оборудования (безусловно интересного, но все-таки специфического) мы переходим к тому, что действительно нужно для массового качественного обучения. Лично знаю, общался с учителями и с директорами, и вот рассказ педагога сельской школы: "В прошлом месяце нам для естественно-научных предметов поставили несколько квадрокоптеров. Очень хорошо, но у нас кабинет химии нуждается в лабораторном оборудовании". И педагог задает логичный и верный вопрос: "Зачем нам гора квадрокоптеров? От того, что они будут в школе, школа сразу станет высокотехнологичной?"

Конечно нет, мы должны четко понимать что действительно нужно, если мы говорим о современных программах, вместо шлемов виртуальной реальности - естественно-научные, физико-математические лаборатории. Квадрокоптеры и шлемы это может быть тоже неплохо, но нужно расставлять приоритеты. Мы дадим сельским школам возможность выбрать набор оборудования для преподавания физики, химии, который им необходим. Будут оснащены все 27 тысяч сельских школ.

Но ведь школам нужны не только лаборатории - нужны кадры…

Сергей Кравцов: Президент подписал закон, дающий возможность студентам педагогических специальностей уже с четвертого курса вести уроки в школе. Мы уже разработали приказ, определяющий порядок их допуска к работе. В ближайшее время он будет опубликован. Это отличная возможность, она поможет студентам войти в профессию и позволит привлекать все больше талантливой молодежи в педагогическую среду.

Кроме того, под крыло министерства просвещения в этом году перешли 33 федеральных педвуза. Программы для будущих учителей теперь еще больше развернутся в сторону практики. Мы создадим в этих вузах современную техническую базу. Уже в 2020 году при этих вузах появятся свои базовые школы, федеральные педагогические университеты смогут создавать свои предуниверсарии. Выявлять ребят, у которых может быть талант к работе с детьми, как можно раньше.

Таким образом, мы выстраиваем единую систему подготовки учителей - начиная с профильных классов в школах, колледжей, вузов, заканчивая институтами повышения квалификации.

Ключевая задача, которую нужно решать срочно - нам нужно навести порядок в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей. К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников. Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится повышение квалификации - все это мы должны унифицировать. В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. И самое главное - обеспечить качество образовательных результатов.

Один из самых больных вопросов - зарплаты учителей. Согласитесь, без их повышения поднять престиж довольно сложно.

Сергей Кравцов: Готовятся поправки в Трудовой кодекс. Вместе с Общероссийским профсоюзом образования, с коллегами из регионов мы приступаем к созданию системы отраслевой оплаты труда педагогов, которая позволила бы нам обеспечить условия для постоянного поддержания и роста зарплат учителей. Разработанные предложения по совершенствованию системы оплаты труда мы опубликуем для широкого общественного обсуждения.

Кроме того, в новом учебном году начнутся выплаты по программе "Земский учитель". Она позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села, получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке - два миллиона. За время работы проекта в системе зарегистрировано более 30 тысяч заявок. Из федерального бюджета под это выделяется более 1,6 млрд рублей и уже в сентябре участники программы начнут работать в своих новых школах.

Что важно? По поручению президента с первого сентября все классные руководители в стране начнут получать федеральную выплату в 5 тысяч рублей - со всеми регионами уже заключены соглашения на выплату средств. Причем не важно, сколько детей в классе - 25 или всего лишь пять. Абсолютно все классные руководители будут получать эту ежемесячную надбавку. И мы будем следить за тем, чтобы регионы неукоснительно соблюдали правило: все региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены. С 1 сентября у нас начнет работать федеральная "горячая линия" по вопросам этих выплат.

Цифровые наработки будут полезны для тех ребят, кто не может посещать занятия в школе. Но традиционный урок - у нас в приоритете

Школьников ждет еще одна новинка - бесплатное горячее питание для всех учеников началки… В каких регионах оно появится уже в этом году?

Сергей Кравцов: С нового учебного года две трети регионов уже полностью решат этот вопрос, там, где 100% школьных столовых готовы и полностью оснащены всем необходимым для горячего питания школьников младших классов. Среди них - Белгородская, Ярославская, Кемеровская области и другие. Общая сумма субсидии в этом году составит 16,2 млрд рублей, в 2021 году она увеличится до 40,4 млрд рублей, а в 2022-м - до 41,8 млрд рублей.

Есть несколько регионов, где еще требуется дополнительная проработка этого вопроса, с ними мы работаем поэтапно и до 23-го года у нас все школы страны будут охвачены полноценным горячим питанием. Мы контролируем этот процесс вместе с Роспотребнадзором.

В сентябре вступает в силу закон о воспитании в школах. Не увеличится ли нагрузка на учителей и классных руководителей?

Сергей Кравцов: Закон выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. В части прикладного характера он закрепляет необходимость воспитательных программ в школах. Фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее. Не только за семьей, но и за системой образования. Это не дополнительная бюрократическая нагрузка, это систематизация той работы, которая уже ведется образовательными организациями.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова

Сейчас мы по поручению президента разрабатываем федеральный проект по патриотическому воспитанию молодежи, который войдет в нацпроект "Образование". Он будет служить ресурсной базой для реализации закона. Уже в новом учебном году на базе 26 пилотных регионов развернем масштабную поддержку школам в части организации воспитательной работы. Сегодня мы обсуждаем вопрос о поддержке Российского движения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспитательную работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы каждый школьник нашел себя. Думаю, что в сентябре представим проект, и его можно будет обсудить. Уже окончательно его примем до нового года.

Воспитание - это фундаментальная часть нашей образовательной системы, именно поэтому мы сейчас развиваем эти процессы на всех уровнях. Какие ценности мы будем вкладывать в наше подрастающее поколение, что сможет дать нашим детям школа, педагоги, какую среду мы сформируем вокруг ребенка с самого детства - все это системообразующие вещи для любого общества и формирование будущего нашей страны.