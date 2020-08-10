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10 августа 2020 г.

Указ главы Республики Мордовия от 6 августа 2020 года № 232-УГ "О внесении изменения в пункт 8 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации, данных субъектам Российской Федерации, по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19 (письма от 14 мая 2020 г. № ОМ-00-07/3471, от 11 июня 2020 г. № ОМ-00-07/4313), постановляю:

1. Внести в пункт 8 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. № 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля № 203-УГ) изменение, дополнив частью следующего содержания:

"Ограничения, установленные подпунктами 1 и 2 части первой настоящего пункта, не распространяются на:

осуществление занятий физической культурой и спортом, в том числе групповых, на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения);

организацию и проведение на объектах спорта тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Мордовия, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

проведение соревновательных мероприятий профессиональных клубов (команд) с учетом обязательного соблюдения регламентов проведения таких мероприятий;

деятельность следующих объектов спорта: плавательные бассейны, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи;

работу системы велопроката при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков



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