Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы

Сегодня, 10 августа, началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные и северные регионы страны - туда, где вакцинация начнется в первых числах сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьера Михаила Мишустина.

Согласно плану проведения вакцинации от сезонного гриппа, до 31 августа будет поставлено 50 процентов доз вакцины. В южные регионы, куда грипп приходит позже, вакцина будет поставляться с сентября-октября, уточнил министр здравоохранения. Он также отметил, что идет согласование с Минфином по выделению финансирования для проведения прививочной кампании против гриппа.

Прививкам против гриппа в этом сезоне в Минздраве придают особое значение, поскольку осенью, по мнению экспертов, можно ожидать новый рост числа заболевших коронавирусной инфекции.

"Нас тревожит ситуация по ОРВИ и гриппу", - отметил Мурашко, подчеркнув, что проведение прививок снижают риск сезонного роста заболеваемости всевозможными респираторными инфекциями.