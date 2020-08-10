Иммунолог: осенью россиян может ждать более тяжелое течение COVID-19

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса, чем весной: к этому нужно быть психологически готовыми. Об этом в интервью "Известиям" заявил академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По его словам, пока сложно сказать, как будут сочетаться с коронавирусом сезонные инфекции, будут ли они утяжелять течение друг друга или наоборот дадут перекрестную защиту. Еще один вопрос - как переживут столкновение с COVID-19 те, кто соблюдал самоизоляцию все это время.

При этом иммунолог высказал мнение, что в масштабах всей страны вводить ограничительные меры не потребуется. Скорее всего, если они и будут, то локальные. Однако если возникнет необходимость, вся система профилактики может быть развернута вновь: все составные ее части законсервированы.

Напомним, ранее эпидемиолог Михаил Фаворов оценил вероятность второй волны коронавируса осенью. По его мнению, сезонный подъем начнется не в сентябре, а в октябре. Он также высказал мнение, что заболевшие будут переносить инфекцию тяжелее, чем те, кто успел переболеть летом.