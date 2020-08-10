Наблюдатели оценили проведение выборов в Беларуси

Отдав более 80 процентов голосов за Александра Лукашенко, белорусы проголосовали за продолжение интеграции с Россией. Такую оценку, исходя из предварительных результатов президентских выборов в Беларуси, дали российские сенаторы. Нет никаких сомнений, что кампания прошла в соответствии с законодательством, заявили парламентарии, которые наблюдали за ее ходом.

Действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно предварительным данным, набирает свыше 80% голосов избирателей, сообщил ЦИК республики. "Мы уверены, что выборы легитимны. Курс Беларуси, очевидно, остается прежним - в братском фарватере с Россией", - заявил "РГ" член делегации наблюдателей от Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Результат закономерен, подчеркнул сенатор. "Нарушений, связанных с действиями властей, не зафиксировали не только российские наблюдатели, но и представители других стран, которые участвовали в наблюдении",- сказал Кондратьев.

Сенатор также обратил внимание, что выступления оппозиции начались еще до того, как ЦИК республики огласил результаты. "Это говорит о том, что хулиганские выходки, направленные на создание угрозы общественной безопасности на территории Беларуси, - это спланированная акция, не зависящая от результатов выборов, - считает он. - Она направлена на то, чтобы дестабилизировать обстановку, дискредитировать проведение выборов". Сенатор назвал очевидным, что протестующие заранее готовились. "То есть это не стихийное проявление недовольства, а именно целевая работа по подрыву государственного устройства", - считает он.

Коллега Кондратьева во верхней палате Олег Мельниченко подтвердил оценку кампании. В Беларуси он координировал работу наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ. На пресс-конференции в Минске сенатор подчеркнул, что нарушений, способных повлиять на результаты кампании, зафиксировано не было. При этом наблюдатели от оппозиции, с которыми общались представители миссии МПА СНГ, не смогли привести факты реальных нарушений. То есть сообщения были, но когда дело доходило до конкретики - доказательств никто не давал.

В целом же выборы в Беларуси проходили на очень высоком организационном уровне. "Очень приятно, что были обеспечены возможности для голосования маломобильных граждан, - сказал Олег Мельниченко. - Везде на участках, где мы присутствовали, были подъемники для колясочников, специально оборудованные для них кабинки для голосования". Обеспечили на участках и высокий уровень санитарной безопасности.

Курс Беларуси, очевидно, остается прежним - в братском фарватере с Россией

Протесты в Беларуси, по его словам, носили явно провокационный характер. В этой ситуации власти республики сработали очень оперативно и аккуратно, так что "попытка майдана не удалась".

Белорусский народ надо поблагодарить за его волю и благоразумие, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя итоги выборов. "Победа мудрости и здравого смысла белорусского народа над злобой и авантюризмом деструктивных сил", - приводит оценку лидера сайт Компартии. Зюганов уверен, что управленческий опыт Лукашенко поможет вести Беларусь к укреплению Союзного государства.