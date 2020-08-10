Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку

- Не вводить еще один обязательный ЕГЭ - абсолютно верное и взвешенное решение, - заявил на пресс-конференции врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - На данном этапе лучше проводить Всероссийские проверочные работы.

В прошлом году партия "Единая Россия" провела на эту тему сотни дискуссионных площадок в каждом из 85 регионов страны. Родители, педагоги, эксперты сошлись во мнении: система образования пока не готова к такому шагу.

Как ранее сообщала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, в школах не хватает порядка 15% учителей. Значительная часть из них - преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне, который предполагает, что выпускник может общаться не только на бытовые, но и на специфические темы.

- Знание иностранного языка - очень важная вещь. Также, как знание любого предмета, который изучается в школе. Но это не должно иметь практически никакого отношения к обаятельности сдачи ЕГЭ, - рассказал "РГ" сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий. - Давно пора отходить от идеи, что экзамен - это "палка", которой нужно принуждать детей учиться. И если говорить конкретно об обязательном для всех ЕГЭ по иностранному языку, то это было бы страшное дело. На днях я получил письмо от одной учительницы английского языка - у нее 76 уроков в неделю! Представляете, что это может значить? Я - нет. Похоже, это школа, которая работает в две смены. И на всю - один этот бедный учитель. И вы предлагаете ей готовить всех в обязательном порядке к ЕГЭ? Это неизбежно привело бы к тому, что большинство детей сдали бы этот экзамен на низкие баллы.

По оценкам, сегодня лишь 15 процентов российских студентов свободно говорит на английском языке и может уверенно пользоваться им в работе (уровень Upper Intermediate и Advanced). При этом в целом сейчас "инглиш" изучают более 90 процентов из них. Практически каждый пятый студент владеет языком на среднем уровне (Intermediate), 16 процентов - знают его на уровне ниже среднего (Pre-Intermediate), и пятая часть знают английский язык на начальном уровне.

Каждый второй россиянин считает: сегодня без иностранных языков не обойтись

- Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку (пусть даже с не самыми сложными заданиями) повысило бы этот общий уровень в российских школах. Просто потому, что преподаванию этого предмета стали бы уделять больше внимания, относились бы серьезнее. Это, конечно, не единственная мера. Нужны учителя, нужно повышать их квалификацию и менять программы, учебники, методики, - рассказал "РГ" заведующий Научно-исследовательским центром мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк Агранович. - И здесь есть несколько моментов. Первый. У нас изучению иностранных языков в школе уделяется на треть меньше времени, чем в странах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР). Кроме того, почти в половине этих стран в школах изучают не один иностранный язык, а два! В обязательном порядке. Второй момент. Когда ребенка учат только лишь грамматике (как это зачастую происходит в наших школах), ему становится скучно и неинтересно. Нужно в первую очередь думать о коммуникативных навыках - учить говорить, понимать устную речь. Лет 20 назад я был в Голландии. И меня поразило то, что там любой дворник или сантехник говорит на приличном английском языке. Я не думаю, что они помнят все времена и используют past perfect continuous, которое даже специалисты употребляют редко, или conditionals. Но разговаривать без грубых ошибок на базовом уровне и понимать речь на слух - это очень важно. И я бы начинал именно с этого. Третье - нужно внедрять язык в другие, профильные предметы в старших классах. Кого-то интересует литература, кого-то - математика или физика с химией. Нужно добавлять в преподавание этих предметов языковые модули. Потому что мировая наука - она, конечно, вся на английском языке. А что касается нехватки учителей, то, конечно, школам нужны кадры. И это огромная проблема. Но отменой ЕГЭ ее не решить! Необходимо на государственном уровне обеспечить условия для того, чтобы все дети получали качественные знания по предмету. Возможно, следует перенести введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку на несколько лет. Но нужно об этом честно и открыто говорить, нужно повышать зарплату учителям, чтобы они шли работать в школы, использовать онлайн- обучение. А не отменять ЕГЭ, потому что школа не располагает ресурсами, чтобы дать всем детям знания в соответствии с образовательным стандартом.

Кстати

Каждый второй россиянин считает, что сегодня не обойтись без изучения иностранных языков (54%). Такие данные получил ВЦИОМ. Большинство наших соотечественников (80%) утверждают: важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком. 16% россиян - за то, чтобы сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. В том, что этого делать не следует, - уверены три четверти респондентов (78%).