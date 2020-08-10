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Рубрика: В мире

Обстановка после ночных волнений в Минске нормализовалась

Текст: Юрий Когалов

Обстановка в столице Беларуси после ночных волнений нормализовалась. Как передают ТАСС и РИА Новости, практически ничего не напоминает о происходившем несколькими часами ранее, оцепление в районе площади Независимости, где находятся Дом правительства и Центризбирком, снято. Сотрудников милиции почти невидно, наряды были замечены только у правительственных зданий.

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Движение по центральным улицам Минска открыто, общественный транспорт работает в нормальном режиме. Открылись магазины и государственные учреждения.

Отмечается, что сохраняются трудности со связью, телефонная сеть работает нормально, однако мобильный интернет отключен, также возникают проблемы в работе мессенджеров.

Напомним, сегодня ночью в Минске прошли массовые беспорядки. В центр города были стянуты усиленные наряды милиции, ОМОНа, подразделения внутренних войск. Для разгона протестующих применялись водометы, резиновые пули и шумовые гранаты. Для оказания помощи пострадавшим были задействованы десятки машин скорой помощи. Несколько десятков человек были задержаны.

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