В Минске зафиксированы стычки протестующих с милицией, начались задержания

Милиция начала задерживать демонстрантов на площади Победы в Минске после того, как акция протеста переросла в столкновения с правоохранителями. По данным агентства РИА Новости, для разгона толпы силовики, стянувшие значительные силы к центру города, также применили светошумовые гранаты и балончики со слезоточивым газом.

В воскресенье в Беларуси состоялись выборы президента республики. После закрытия большинства участков в 20:00 по местному времени (совпадает с мск) несколько тысяч человек собрались в столице на площади Победы около стелы "Минск - город-герой", выражая недовольство предварительными результатами. Протестующие скандировали лозунги и поджигали файеры, размахивая флагами и транспарантами. Работающие на месте событий корреспонденты российских информагентств сообщили о том, что часть активистов попыталась прорвать оцепление около стелы, начались массовые стычки с милицией. На пересечении проспектов Машерова и Победителей вспыхнули столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН, которым, по данным ТАСС, на помощь прибыли подразделения внутренних войск. На место событий прибыли около 20 экипажей скорой помощи. Движение машин на прилегающих улицах перекрыто.

После закрытия участков менее масштабные акции протеста также были зафиксированы в других городах Беларуси, включая Бобруйск, Брест, Барановичи, Новополоцк, Кобрино.

По первым данным ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заручился поддержкой 81 процента избирателей после начала обработки бюллетеней со всех закрывшихся участков. Второй финишировала домохозяйка Светлана Тихановская, набравшая 8 процентов, а третье с 4 процентами получил кандидат "против всех". Предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник, а окончательные ЦИК страны обещал подвести в пятницу.