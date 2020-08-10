Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов

После длительной паузы из-за пандемии коронавируса возобновился сезон в Лиге чемпионов. Состоялись ответные матчи 1/8, по итогам которых стали известны все четвертьфинальные пары. Полностью они выглядят следующим образом: "Манчестер Сити" - "Лион", "Барселона" - "Бавария", "РБ Лейпциг" - "Атлетико" и "Аталанта" - "ПСЖ".

Все оставшиеся встречи нынешнего розыгрыша плей-офф пройдут в Лиссабоне. Победитель пар будет определен по итогам одного матча. Поединки 1/4 финала пройдут с 12 по 15 августа, полуфинала - 18 и 19 августа, финал - 23 августа.

Сенсаций в первом раунде плей-офф было достаточно. Прежде всего речь о вылете "Ювентуса", который вот уже второй раз подряд покидает главный еврокубковый турнир на стадии 1/8. Причем оба раза итальянцы уступили клубам ниже классом - амстердамскому "Аяксу" и "Лиону".

После поражения во Франции (0:1) туринцы не сомневались: у них все еще хорошие шансы преодолеть соперника. В пользу "Ювентуса" было сразу несколько факторов. Самые главные - присутствие в составе Криштиану Роналду и игровая практика. После паузы, связанной с пандемией коронавируса, Роналду и компания сыграли в финале Кубка Италии и стали чемпионами страны, проведя более десяти встреч. В то же время "Лион" до ответного поединка вышел на поле лишь раз: в финале Кубка лиги против "ПСЖ", в котором парижане оказались сильнее.

"Ювентус" в итоге победил "Лион" (2:1), но этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал. За счет гола на чужом поле дальше прошли французы. Итальянцам не помог даже гений Роналду, оформивший дубль и побивший рекорд "Старой синьоры" по голам за сезон (37 мячей), державшийся 94 года.

- Сезон завершился для нас намного раньше, чем мы того ожидали. Очередная победа в "серии А" в столь сложный год стала предметом нашей гордости. Но фанаты требуют большего. И нам нужно проявить себя, соответствовать самым высоким требованиям. Надеюсь, небольшая пауза пойдет нам на пользу, - написал Роналду на своей странице в "Инстаграм".

Реакция руководства "Ювентуса" на вылет из Лиги чемпионов последовала незамедлительно: уже на следующий день после матча с "Лионом" в отставку был отправлен Маурицио Сарри. Его место занял бывший полузащитник клуба, чемпион мира-2006 Андреа Пирло.

В четвертьфинале "Лиону" будет противостоять "Манчестер Сити", дважды обыгравший мадридский "Реал" с одинаковым счетом 2:1. Испанский клуб второй год подряд вылетает из главного еврокубка на стадии 1/8 финала и впервые покидает турнир во главе с Зинедином Зиданом.

В ответной встрече "Реал" во многом уступил из-за двух грубых ошибок Рафаэля Варана. Чемпион мира в составе французской сборной оказался причастен к обоим голам "Сити". В первом случае (гол Стерлинга) он стал возиться с мячом у собственной штрафной и потерял его, а во втором (гол Габи Жезуса) Варан скидывал мяч назад своему вратарю Тибо Куртуа, но получилось так, что вывел Жезуса один на один с бельгийцем.

- Что касается ошибок Варана, нужно сохранять спокойствие. Как и у всех 95 процентов игроков, весь его сезон был впечатляющим. И я буду придерживаться этой позиции. Конечно, мы хотели пройти дальше в Лиге чемпионов. Но в целом сезон был отличным, - подчеркнул Зидан.

Главной вывеской четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов станет противостояние "Барселоны" и "Баварии"

Самая громкая четвертьфинальная вывеска - противостояние "Барселоны" и "Баварии". В ответном матче 1/8 финала каталонцы обыграли "Наполи" со счетом 3:1 (первая игра завершилась 1:1), а мюнхенцы во второй раз разгромили "Челси" (3:0 в гостях и 4:1 дома).

Героем встречи на "Камп Ноу" стал капитан и лидер "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец удвоил преимущество своей команды, забив потрясающий гол в середине первого тайма. Месси обыграл нескольких защитников и эффектным ударом в дальний угол поразил ворота "Наполи". К слову, Лионель забивает в Лиге чемпионов 16 лет. Отметки в 17 лет достиг лишь бывший форвард "Реала" Рауль.

- Будем готовиться к "Барселоне" как к любому другой сопернику. Хотим снова показать свои сильные стороны. Мы не фокусируемся лишь на Месси. Нам нужно обращать внимание на каждого футболиста, - отметил главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик.

Несколько интересных фактов о противостоянии "Барселоны" и "Баварии". На двоих они десять раз завоевывали Лигу чемпионов. У шести других участников 1/4 финала ни одного трофея. В трех последних встречах каталонцев и мюнхенцев в плей-офф дальше проходил будущий победитель соревнования. Так было в 2009 году, когда Месси и компания оказались сильнее в четвертьфинале (4:0, 1:1), в 2013-м ("Бавария" разгромила соперника 4:0 и 3:0) и в 2015-м ("Барселона" выбила немцев, 3:0 и 2:3).

Ранее стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы. Уже сегодня "Интер" встретится с "Байером", а "Манчестер Юнайтед" с "Копенгагеном". А во вторник "Вулверхэмптон" сразится с "Севильей", "Шахтер" с "Базелем". Все матчи состоятся в Германии. Полуфиналы запланированы на 16 - 17 августа, финал - на 21 число.

Хет-трик "Зенита"

На выходных состоялись матчи первого тура российской Премьер-лиги. А чуть ранее сезон для команд высшего дивизиона встречей за Суперкубок открыли "Зенит" и "Локомотив". Сильнее оказались питерцы - 2:1. У победителей отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев, у москвичей Ведран Чорлука.

- Это был тяжелый матч. Естественно, свой отпечаток накладывает важность встречи. С точки зрения качества у нас были определенные помарки. Но мы заслужили победу, ребята проявили характер. Выигрывать всегда прекрасно. Что касается дебюта Деяна Ловрена, то я остался доволен им. Он показал свой высокий класс, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В стартовом поединке чемпионата ЦСКА уверенно обыграл "Химки" (2:0) благодаря голам Константина Кучаева и Алана Дзагоева. В этой встрече в составе "красно-синих" дебютировал аргентинец Адольфо Гайч, купленный у "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллиона долларов. Гайч вышел на замену в концовке и едва не забил: после передачи Наира Тикнизяна форвард пробил в перекладину с убойной позиции. Впрочем, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался более чем доволен действиями новичка.

- Такого форварда у нас не было. Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует в атаке, агрессивен в чужой штрафной. Поможет и в обороне, и в нападении на стандартах, что важно для нашего чемпионата, - считает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Конечно, покупая футболиста за большие деньги, мы рассчитываем на него как на игрока основы.

Накануне в Премьер-лиге состоялось еще три матча: "Уфа" - "Краснодар", "Арсенал" - "Ахмат" и "Спартак" - "Сочи". Результаты встреч в Туле и Москве стали известны после подписания номера "РГ" в печать. А "Краснодар" добился крупной победы, отправив в ворота уфимцев три безответных мяча: дубль оформил Реми Кабелла, еще один мяч забил Маркус Берг.

Программа первого тура закроется в понедельник и вторник еще тремя играми: "Урал" - "Динамо", "Рубин" - "Локомотив" и "Ротор" - "Зенит".