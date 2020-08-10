Указ губернатора Орловской области от 7 августа 2020 года № 367 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в раздел I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпункт "а" пункта 1 абзацем следующего содержания:

"проведение публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







