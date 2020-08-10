PlayStation 5 Бэтмена. Вот как она выглядит

Официальная презентация дизайна некстген-консоли PlayStation 5 многих удивила и точно ни у кого не вызвала равнодушия.

Интернет стремительно начал наполняться контентом по противостоянию Sony и Microsoft, а фанаты представляли на суд общественности свои варианты оформления кастомных приставок.

Некоторые из них выглядят действительно свежо и вполне могут привлечь внимание крупных студий. Например, на Reddit опубликован концепт приставки, выполненный в стилистике Бэтмена.

Очертания Темного рыцаря нанесены на боковую грань устройства, в похожей манере оформлен и геймпад.

Пользователям такой вариант дизайна пришелся по душе, а некоторые даже заявили о готовности заплатить дополнительно за супергеройское издание.