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PlayStation 5 Бэтмена. Вот как она выглядит

Текст:   Богдан Бобров
10.08.2020,  
12:53
Фото: Reddit Фото: Reddit
Фото: Reddit

Официальная презентация дизайна некстген-консоли PlayStation 5 многих удивила и точно ни у кого не вызвала равнодушия.

Интернет стремительно начал наполняться контентом по противостоянию Sony и Microsoft, а фанаты представляли на суд общественности свои варианты оформления кастомных приставок.

Некоторые из них выглядят действительно свежо и вполне могут привлечь внимание крупных студий. Например, на Reddit опубликован концепт приставки, выполненный в стилистике Бэтмена.

Очертания Темного рыцаря нанесены на боковую грань устройства, в похожей манере оформлен и геймпад.

Пользователям такой вариант дизайна пришелся по душе, а некоторые даже заявили о готовности заплатить дополнительно за супергеройское издание.

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