Porsche за миллион долларов брошен в китайском шоу-руме

Китайский блоггер James Wan поделился фотографиями из бесхозного шоу-рума в Гуанчжоу, где уже около 10 лет томятся несколько дорогих суперкаров, в том числе Porsche Carrera GT стоимостью миллион долларов.

О шоу-руме известно, что он принадлежал одному из первых в Китае дилеров Ferrari/Maserati, и закрылся в 2012 году, вскоре после начала компании по борьбе с коррупцией. Почти все машины из шоу-рума были вывезены, но несколько по каким-то причинам остались, среди них и редкий Porsche. Таких суперкаров было сделано всего 1270.

Машина на фото выпущена в 2006 году, ее серийный номер 1255, то есть это один из последних увидевших свет экземпляров. Цвет называется Zanzibar Red Metallic, в такой было окрашено всего три Carrera GT. Также о машине известно, что когда-то она выставлялась на продажу в России и Германии, а ее пробег составляет всего 4581 км. Интересно, что новый Porsche Carrera GT стоил 450 000 долларов, однако с годами такие суперкары только растут в цене, и сейчас за экземпляры в хорошем состоянии владельцы просят уже от 6 000 000 до миллиона долларов.

Ferrari 575 Superamercia, которая пылится в китайском шоу-руме рядом с Porsche, еще более редкая (выпущено 559 экземпляров), но ценится ниже: ее стоимость сейчас не превышает 350 000-400 000 долларов.

Ну а третья машина из шоу-рума, красивая и быстрая, но не имеет коллекционной ценности - это Chevrolet Corvette Z06 пятого поколения.