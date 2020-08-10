Посольство РФ: Россияне смогут вылететь с Кипра 13 августа

Спецрейс по маршруту Ларнака - Москва для вывоза россиян запланирован на 13 августа. Об этом говорится в сообщении посольства России на Кипре.

Согласно предварительному графику, рейс авиакомпании "Кипрские авиалинии" вылетит в 20:00 по местному времени. На борт будут допущены жители всех регионов России, пишет РИА Новости.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта, а к возвращению граждан страны на родину подключились власти и дипломаты, организовав специальные вывозные рейсы. Сейчас география полетов постепенно расширяется. Так, с первого августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.