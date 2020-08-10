Правительство Ливана уйдет в отставку

Правительство Ливана после нескольких дней протестов в столице приняло решение уйти в отставку в полном составе. Об этом журналистам после собрания кабмина заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, сообщает РИА Новости.

"Да, правительство подало в отставку", - приводит его слова телеканал LBC.

Однако слова министра не являются официальным объявлением об отставке правительства. Ожидается, что в 19.30 по местному времени состоится выступление премьер-министра страны Хассана Дияба, во время которого будет сделано официальное заявление по этому вопросу.