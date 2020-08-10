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10.08.2020 17:47
Рубрика: В мире

Правительство Ливана уйдет в отставку

Фото: JOSEPH EID / AFP Фото: JOSEPH EID / AFP
Фото: JOSEPH EID / AFP

Правительство Ливана после нескольких дней протестов в столице приняло решение уйти в отставку в полном составе. Об этом журналистам после собрания кабмина заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, сообщает РИА Новости.

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
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"Да, правительство подало в отставку", - приводит его слова телеканал LBC.

Однако слова министра не являются официальным объявлением об отставке правительства. Ожидается, что в 19.30 по местному времени состоится выступление премьер-министра страны Хассана Дияба, во время которого будет сделано официальное заявление по этому вопросу.

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