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Рубрика: В мире

Al Jazeera: Более 700 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Не менее 728 человек пострадали во время начавшейся в субботу в Бейруте крупнейшей акции протеста. Такую информацию в воскресенье распространил телеканал Al Jazeera.

В Бейруте в столкновении с демонстрантами погиб полицейский

По его данным, 19 протестующих были задержаны, пишет ТАСС. Ранее служба гражданской обороны сообщала о 490 раненых. Серьезные травмы также получили около 70 полицейских.

По официальным данным, на улицы Бейрута вышли не менее 10 тысяч человек. Они обвинили правящий класс страны в некомпетентности и халатности, которые способствовали взрыву в порту Бейрута. Демонстранты захватили несколько правительственных учреждений. Позже силовикам удалось вернуть под свой контроль министерства и вытеснить манифестантов из деловой части Бейрута.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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