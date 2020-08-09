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Рубрика: В мире

Силовики вернули под свой контроль центр Бейрута и ряд министерств

Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Несколько часов потребовалось спецформированиям по борьбе с беспорядками, чтобы очистить центр ливанской столицы от демонстрантов. Силовики полностью вытеснили манифестантов из деловой части Бейрута, площадь Пляс де Мартир перешла под их полный контроль.

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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При содействии ливанской армии был вернут контроль над захваченными демонстрантами министерствами экономики, энергетики и охраны природы, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что военные вытеснили группу манифестантов, штурмовавших штаб-квартиру МИД в Бейруте. По данным службы гражданской обороны, во время столкновений пострадали 490 человек, в том числе около 70 полицейских и жандармов. Пять активистов были задержаны.

Напомним, в субботу в Бейруте началась мощная акция протеста. На улицы города, по официальным данным, вышли не менее 10 тысяч человек. Протестующие обвиняют правящий класс страны в некомпетентности и халатности, которые способствовали взрыву в порту Бейрута.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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