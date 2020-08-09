Силовики вернули под свой контроль центр Бейрута и ряд министерств

Несколько часов потребовалось спецформированиям по борьбе с беспорядками, чтобы очистить центр ливанской столицы от демонстрантов. Силовики полностью вытеснили манифестантов из деловой части Бейрута, площадь Пляс де Мартир перешла под их полный контроль.

При содействии ливанской армии был вернут контроль над захваченными демонстрантами министерствами экономики, энергетики и охраны природы, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что военные вытеснили группу манифестантов, штурмовавших штаб-квартиру МИД в Бейруте. По данным службы гражданской обороны, во время столкновений пострадали 490 человек, в том числе около 70 полицейских и жандармов. Пять активистов были задержаны.

Напомним, в субботу в Бейруте началась мощная акция протеста. На улицы города, по официальным данным, вышли не менее 10 тысяч человек. Протестующие обвиняют правящий класс страны в некомпетентности и халатности, которые способствовали взрыву в порту Бейрута.