Президент Ливана принял отставку правительства

Решение об отставке правительства в полном составе было принято на фоне массовых протестов, начавшихся после разрушительного взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни свыше 150 человек. По словам Диаба, государство не смогло справиться с "повальной коррупцией", и именно это стало причиной ЧП. При этом он обвинил предыдущие власти в том, что они с первых дней существования его кабинета пытались возложить на него ответственность за свои ошибки и кризис в стране и в итоге настроили народ против него.

"Мы хотим открыть двери на пути национального спасения нашей родины", - заявил Диаб, объясняя, зачем правительство приняло такое решение.

Кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 11 февраля. В последние месяцы он пытался исправить доставшуюся в наследство ситуацию, вывести страну из кризиса, приняв экстренные меры, однако переговоры с МВФ о помощи провалились. Взрыв стал последней каплей в чаше недовольства ливанцев.

Стоит отметить, что и предыдущее правительство Саада Харири тоже ушло в отставку в октябре 2019 года на фоне протестов из-за роста цен, продолжающегося экономического спада, высокого государственного долга, высокого уровня безработицы. Сейчас же ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб туристической отрасли Ливана.