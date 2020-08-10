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10.08.2020 22:11
Рубрика: В мире

Президент Ливана принял отставку правительства

Текст: Юрий Когалов
Президент Ливана Мишель Аун принял отставку премьер-министра Хасана Диаба и его кабинета. Как передает ТАСС, глава государства поблагодарил членов ушедшего в отставку правительства за проделанную работу. Впрочем, они пока продолжат выполнять свои обязанности - до формирования нового кабмина.
Фото: DALATI AND NOHRA / AFP Фото: DALATI AND NOHRA / AFP
Фото: DALATI AND NOHRA / AFP

Решение об отставке правительства в полном составе было принято на фоне массовых протестов, начавшихся после разрушительного взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни свыше 150 человек. По словам Диаба, государство не смогло справиться с "повальной коррупцией", и именно это стало причиной ЧП. При этом он обвинил предыдущие власти в том, что они с первых дней существования его кабинета пытались возложить на него ответственность за свои ошибки и кризис в стране и в итоге настроили народ против него.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"Мы хотим открыть двери на пути национального спасения нашей родины", - заявил Диаб, объясняя, зачем правительство приняло такое решение.

Кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 11 февраля. В последние месяцы он пытался исправить доставшуюся в наследство ситуацию, вывести страну из кризиса, приняв экстренные меры, однако переговоры с МВФ о помощи провалились. Взрыв стал последней каплей в чаше недовольства ливанцев.

Стоит отметить, что и предыдущее правительство Саада Харири тоже ушло в отставку в октябре 2019 года на фоне протестов из-за роста цен, продолжающегося экономического спада, высокого государственного долга, высокого уровня безработицы. Сейчас же ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб туристической отрасли Ливана.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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