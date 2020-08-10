Программа кешбэка распространяется на 700 тысяч туров по России

Новости

Новая Skoda Octavia для России: в продаже - ближе к зиме 17:28
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:26
Социал-демократы Германии определились с кандидатурой канцлера 17:09
Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве 17:05
На Кубе побит суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19 16:59
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России 16:55
Минпромторг намерен привлечь больше южнокорейских автоконцернов в Россию 16:51
В "ЕР" предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников 16:49
Скончался продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч 16:32
На портале госуслуг 50% новых пользователей регистрируются через банки 16:17
Международный минский кинофестиваль "Лiстапад" начал прием заявок 16:16
Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить 16:16
Антонио Бандерас заболел коронавирусом 16:13
Земфира споет на этапе "Формулы-1" в Сочи 15:53
На броневики "Тигр" установили современные аппаратные связи П-230Т 15:45
В Крыму проходит музыкальный фестиваль Z.Fest 15:44
Вышел трейлер новой экранизации "Бубна Верхнего мира" Пелевина 15:33
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз 15:13
В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора 15:11
В Нижнем Тагиле мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok 15:03
На форуме "Армия" впервые представят кластер Военно-морского флота РФ 14:50
Мантуров: Реконструкция ААК "Прогресс" расширила его техвозможности 14:44
Мурашко: Началась отгрузка вакцины против гриппа в отдаленные регионы 14:27
Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента 13:58
Синоптики пообещали россиянам теплое "бабье лето" 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
В РФ готовят правила оказания экстренной помощи туристам за границей
10.08.2020 16:26
Рубрика: Экономика

Программа кешбэка распространяется на 700 тысяч туров по России

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры и отельеры подготовили более 700 тысяч предложений для туристов, путешествующих по России в рамках программы стимулирования внутреннего туризма, сообщили в Ростуризме.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По этой программе туристы, купившие тур в рамках акции, смогут получить возврат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

Жители Москвы придумают свои туристические маршруты

"Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как ранее объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, акция стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится 28 августа. В этот период нужно зайти на национальный туристический портал мирпутешествий.рф, выбрать регион поездки и приобрести тур. Для получения кешбэка тур нужно оплатить картой "Мир", предварительно зарегистрированной в программе лояльности платежной системы "Мир". Деньги вернутся автоматически, максимум в течение 5 дней. Оплатить также можно только проживание в гостинице.

Правительство России приняло решение выделить 15 млрд рублей для поддержки внутреннего туризма в конце июля.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
В Банке России обеспокоены продажей вкладчикам структурных облигаций
Попова: Темп прироста заболевших COVID-19 снизился с марта в 50 раз
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России
Гендиректор "Спартака" призвал пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию