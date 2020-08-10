Программа кешбэка распространяется на 700 тысяч туров по России

Туроператоры и отельеры подготовили более 700 тысяч предложений для туристов, путешествующих по России в рамках программы стимулирования внутреннего туризма, сообщили в Ростуризме.

По этой программе туристы, купившие тур в рамках акции, смогут получить возврат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.

"Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от Калининграда до Владивостока", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как ранее объявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, акция стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится 28 августа. В этот период нужно зайти на национальный туристический портал мирпутешествий.рф, выбрать регион поездки и приобрести тур. Для получения кешбэка тур нужно оплатить картой "Мир", предварительно зарегистрированной в программе лояльности платежной системы "Мир". Деньги вернутся автоматически, максимум в течение 5 дней. Оплатить также можно только проживание в гостинице.

Правительство России приняло решение выделить 15 млрд рублей для поддержки внутреннего туризма в конце июля.