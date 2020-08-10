Радикальная белорусская оппозиция не признала итоги голосования

В том, что белорусская оппозиция никогда не признает результаты президентских выборов в Беларуси, с самого начала избирательной кампании не было сомнений. Однако результат, с которым завершили выборный марафон противники Александра Лукашенко, по факту отправляет их в политическое небытие. Это стало очевидным уже в ночь с 9 на 10 августа после появления результатов официальных экзитполов.

В понедельник утром Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные итоги голосования. При явке 84 процента за Лукашенко отдали голоса 80,23 процента избирателей. Ключевую фигуру оппозиции - домохозяйку Светлану Тихановскую поддержали 9,9 процента белорусов. Против всех кандидатов высказались примерно 6 процентов жителей. Остальные трое участников президентской гонки собрали в общей сложности менее 4 процентов голосов. Тем не менее в штабе Тихановской объявили, что итоги выборов не признают, на что, разумеется, у противников Лукашенко есть полное право. Однако белорусские выборы всем показали: избирательная кампания оппозиции, построенная на отрицании всего, что делалось и делается в Беларуси, на лицемерном лозунге "Запад нам поможет" и отказе от сближения с Россией, в глазах большинства граждан республики выглядит опасной авантюрой.

Президент Владимир Путин поздравил переизбранного президента Беларуси с победой. В телеграмме, направленной Лукашенко, российский лидер выразил надежду на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, что "отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси". Среди руководителей, поздравивших Лукашенко с переизбранием, - глава КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свое первое заявление после оглашения предварительных итогов голосования глава белорусского государства сделал во время посещения аграрного предприятия, работающего в сфере биотехнологий. "Политика одна должна быть - люди", - лаконично обозначил свои планы на новый президентский срок Александр Григорьевич.

Глава миссии СНГ, осуществлявшей наблюдение за выборами, Сергей Лебедев рассказал о том, что после закрытия избирательных участков представители стран Содружества "в течение часа обменивались мнениями, обсуждали оценки, которые получили от наблюдателей со всех концов Беларуси". И пришли к общему выводу: выборы прошли организованно, соответствовали законодательству, были открытыми и конкурентными. А выявленные отдельные нарушения не носили системного характера. "Наблюдатели от СНГ едины во мнении, что те, кто очень активно кричал и выступал на площадях, не составляют большинство населения Беларуси", - подчеркнул Лебедев.

Не нашли нарушений на выборах "с точки зрения исполнения закона и конституционных норм" и наблюдатели от Союзного государства, о чем сообщил Госсекретарь этой организации Григорий Рапота.

В ходе избирательной кампании в Беларуси самым важным для оппозиции было обозначить свое существование для спонсоров, создать с помощью политтехнологий конфликтные ситуации для дискредитации официального Минска. В ЦИК Беларуси еще в воскресенье вечером сообщали о такого рода фактах - намеренной порче бюллетеней, чтобы у территориальных избирательных комиссий их не хватило для всех желающих проголосовать. Или "оккупации" сторонниками оппозиции на длительный срок кабинок на избирательных участках, чтобы уменьшить явку. Когда же эти уловки не сработали, в ход пошли знакомые по украинским реалиям майданные методы.

Правоохранительные органы задержали около 3 тысяч человек, участвовавших в беспорядках. Фото: AP

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова сообщила о задержании трех тысяч человек, принявших участие в беспорядках, - около тысячи в Минске и двух тысяч в других регионах. Пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников милиции. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич, в свою очередь, рассказал о возбуждении уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников внутренних дел. По его словам, "в качестве орудий преступления использовались мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки и стеклянные бутылки". "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий. Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения", - цитируют слова Носкевича информагентства.

Ранее о том, что результаты выборов в Беларуси могут не признать на Западе, абсолютно спокойно упоминал президент Александр Лукашенко. Похоже, этот сценарий начинают реализовывать его "доброжелатели". Премьер Польши Матеуш Моравецкий уже призвал провести экстренный саммит Евросоюза по Беларуси. А председатель Европейского совета Шарль Мишель лицемерно предложил белорусскому лидеру отказаться от применения силы в отношении протестующих (правда, менее месяца назад в европейской столице Брюсселе для разгона мирной пятитысячной демонстрации против расизма возле Европарламента полиция применила водометы и слезоточивый газ, и это не вызвало в европейских столицах никакого осуждения. - Ред.).

По словам Лукашенко, белорусские спецслужбы "отфиксировали" звонки из-за границы, сделанные участникам протестных акций, - "из Польши, Великобритании и Чехии были звонки". "Они управляли нашими, извините меня, овцами, которые не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - возмутился белорусский лидер.

"Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим. Мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки", - отметил Лукашенко.