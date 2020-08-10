Рапота: Нарушений закона на выборах в Беларуси не обнаружено

Наблюдатели от Союзного государства нарушений закона на президентских выборах в Беларуси не обнаружили. Об этом заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота.

"Мы не обнаружили никаких нарушений с точки зрения исполнения закона, конституционных норм", - заявил Рапота, добавив, что выборы прошли на хорошем организационном уровне.

Мнение наблюдателей СГ было учтено при подготовке заключения миссии СНГ.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию, ранее уже отметил, что "выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Беларуси, они были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан". По его словам, никаких фактов, ставящих под сомнение легитимность голосования, выявлено не было. Отдельные нарушения, замеченные наблюдателями, не носили системный характер и не могли повлиять на итоги выборов.

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах 80,23 процента голосов избирателей. Его соперники значительно отстали. Светлана Тихановская набрала 9,9 процента голосов, Анна Канопацкая 1,68 процента, Сергей Черечень - 1,13 процента, Андрей Дмитриев - 1,04 процента. 6,02 процента проголосовавших. Глава ЦИК Лидия Ермошина выразила уверенность, что после уточнения данных они существенно не изменятся.