Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными

Акции по распродаже туров по России, за которые путешественники получают обратно часть уплаченных денег, могут стать ежегодными, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Безусловно, профессиональная среда, да и потребители рассчитывают, что данный проект не будет монопроектом. А скорее всего, в той или иной степени он будет реализовываться на постоянной основе", - сказал он на пресс-конференции в центральном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященной запуску программы кешбэка.

Условия участия в акции туроператорам и туристам разъясняют по "горячей линии". Сначала много было вопросов от туроператоров, сейчас стало больше стало вопросов от потребителей, отметил Осауленко. "Не у всех есть карты "МИР, не все понимают программу лояльности, многие приходят только со своим желанием", - сказал он.

По всем возникающим вопросам турбизнес и туристы получают консультации. Акция стартует в ближайшие дни. Для получения кешбэка нужно приобрести тур по России или забронировать гостиницу можно на сайтах туроператоров и отельеров, участвующих в акции. Продолжительность тура должна быть не менее 5 дней. Оплачивать тур нужно по карте "МИР". На нее вернется до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Также нужно зарегистрироваться в программе лояльности "МИР".