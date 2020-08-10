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10.08.2020 12:17
Рубрика: Экономика

Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными

Текст: Евгений Гайва

Акции по распродаже туров по России, за которые путешественники получают обратно часть уплаченных денег, могут стать ежегодными, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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"Безусловно, профессиональная среда, да и потребители рассчитывают, что данный проект не будет монопроектом. А скорее всего, в той или иной степени он будет реализовываться на постоянной основе", - сказал он на пресс-конференции в центральном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященной запуску программы кешбэка.

Условия участия в акции туроператорам и туристам разъясняют по "горячей линии". Сначала много было вопросов от туроператоров, сейчас стало больше стало вопросов от потребителей, отметил Осауленко. "Не у всех есть карты "МИР, не все понимают программу лояльности, многие приходят только со своим желанием", - сказал он.

По всем возникающим вопросам турбизнес и туристы получают консультации. Акция стартует в ближайшие дни. Для получения кешбэка нужно приобрести тур по России или забронировать гостиницу можно на сайтах туроператоров и отельеров, участвующих в акции. Продолжительность тура должна быть не менее 5 дней. Оплачивать тур нужно по карте "МИР". На нее вернется до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Также нужно зарегистрироваться в программе лояльности "МИР".

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