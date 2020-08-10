Под Тверью возбуждено дело о гибели четырех человек в пожаре

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном доме четырех человек, в том числе двух детей.

В следственном управлении СК РФ по региону подтвердили, что в сгоревшем доме в деревне Гора Селижаровского района найдены тела 59-летнего мужчины, 34-летней женщины и двух детей - двух и четырех лет.

Осташковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи, полицейские и сотрудники МЧС осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и соседей. Для установления точной причины смерти погибших, а также обстоятельств возгорания назначены экспертизы.

На место трагедии выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления СК РФ.

Напомним, пожар в частном доме в деревне Гора произошел ночью на 10 августа. К его ликвидации привлекались 28 человек и 10 единиц техники.