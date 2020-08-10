У ярославского священника украли кресты и иконы

Тверская полиция задержала подозреваемого в краже предметов культа у священника из Ярославской области.

По информации Ярославского УМВД, пострадавший - 66-летний священнослужитель из Угличского района. Пропажу ценностей он обнаружил утром.

- Из его дома ночью неизвестные похитили две иконы, два экземпляра Евангелия, два подсвечника, два креста и кубок для причастия, - рассказали в ведомстве.

Ранее судимого 46-летнего подозреваемого в краже нашли и задержали в Тверской области. Как выяснили полицейские, мужчина-бомж забрался в дом священника ночью через окно. Все украденное он потом продал.

- Похищенное найдено и изъято, - сообщили в полиции.

Подозреваемый заключен под стражу.