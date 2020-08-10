В суде началось рассмотрение дела младшей из сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы начал рассматривать в закрытом режиме дело младшей из сестер Хачатурян, Марии. Экспертиза признала ее на момент совершения убийства отца невменяемой. По мнению следствия, она нуждается в принудительном лечении.

Коллегия из трех судей во время заседания должна решить, избежит ли младшая сестра уголовного наказания, и применять ли в отношении нее принудительное лечение. Как ожидается, свидетелями в суде выступят две старшие сестры Хачатурян.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Они не согласны с этой квалификацией. Защита настаивает на том, что девушки действовали в пределах необходимой обороны. Их дело будет слушаться в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных заседателей. Отбор присяжных по этому резонансному делу назначен на 31 августа.

Отец девушек Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего - на тот момент 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра Мария. По данным следствия, три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком.