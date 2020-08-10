Вильфанд: Жаркой погоды москвичам ждать не стоит

В ближайшее время в столице России установится прохладная погода. В отдельные дни температура воздуха даже будет ниже нормы на 3-4 градуса.

А о резком потеплении и речи быть не может, огорчил прогнозом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Температура после похолодания, конечно, повысится, но 30-градусной жары точно не будет", - сказал он. Ранее Вильфанд рассказал ТАСС, что в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах ожидается погода, более характерная для сентября.