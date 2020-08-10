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Рубрика: Общество

Вильфанд: В европейской части России установится сентябрьская погода

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Погода, характерная для сентября, установится в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах с середины наступившей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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В четверг температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса, рассказал метеоролог, назвав это легким и первым напоминанием об осени. По его словам, такая погода должна быть в начале второй декады сентября, пишет ТАСС.

Кроме того, на европейской части России будет облачно. "Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет", - отметил Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра рассказал, что нынешний год в Москве может стать одним из самых дождливых за всю историю наблюдений. По его словам, в столице за семь месяцев уже выпало около 95% годовой нормы осадков - 657 миллиметров. Впереди еще пять месяцев, а норма почти выполнена.

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