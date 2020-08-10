Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве

С начала года в Москве эвакуировали 885 автомобилей с зарубежными номерами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Чаще остальных на спецстоянках оказывались автомобили с белорусскими, украинскими и киргизскими номерными знаками. В первую десятку также попали машины из Молдавии, Казахстана, Грузии, Литвы, Латвии, Узбекистана и Армении.

Несколько раз эвакуировали транспорт с американскими, французскими, чешскими и немецкими номерами.

Автомобили, уточняют в департаменте, были припаркованы под знаками, запрещающими остановку и стоянку.