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10.08.2020 17:05
Рубрика: Охрана порядка

Водители каких стран чаще нарушают правила парковки в Москве

Текст: Сергей Жуков
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

С начала года в Москве эвакуировали 885 автомобилей с зарубежными номерами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
За какие нарушения могут отправить машину на штрафстоянку

Чаще остальных на спецстоянках оказывались автомобили с белорусскими, украинскими и киргизскими номерными знаками. В первую десятку также попали машины из Молдавии, Казахстана, Грузии, Литвы, Латвии, Узбекистана и Армении.

Несколько раз эвакуировали транспорт с американскими, французскими, чешскими и немецкими номерами.

Автомобили, уточняют в департаменте, были припаркованы под знаками, запрещающими остановку и стоянку.