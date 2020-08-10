В Самаре возбуждено дело после пожара в десяти частных домах

После крупного пожара, охватившего в минувшую субботу десять частных жилых домах в Самаре, возбуждено уголовное дело. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре региона.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Напомним, пожар в Железнодорожном районе Самары в поселке Запанском вспыхнул в ночь на субботу 8 августа. Сначала загорелся один частный жилой дом на площади 250 квадратных метров. В какой-то момент в доме взорвался газовый баллон, и по сообщению МЧС по региону, отлетел на приличное расстояние. В итоге образовался еще один очаг возгорания.

В общей сложности пожарные боролись с огнем на площади более 1,3 тысячи квадратных метров. Выгорело десять частных домов. Спасателям пришлось вытаскивать из очагов 32 газовых баллона, чтобы предотвратить распространение ЧС.

По данным ведомства, погибших и пострадавших при пожаре нет. Люди самостоятельно эвакуировались из своих домов, для них был развернут временный пункт.