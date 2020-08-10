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10.08.2020 10:24
Рубрика: Происшествия

Пьяный омич с мачете угрожал людям и изрубил автомобиль

Текст: Никита Зайков (Омск)

В Омске 54-летний мужчина пойдет под суд по статье о хулиганстве с применением оружия. Как рассказали в областной прокуратуре, обвиняемый в пьяном виде и с мачете в руках угрожал людям и повредил чужой автомобиль.

Омич начал дебоширить в продуктовом магазине на улице Академика Королева 16/5. Вероятно, причиной стали разногласия в вопросах качества обслуживания. Мужчина достал хозяйственно-бытовой нож типа мачете и рубанул им по торговой стойке.

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Далее, как отмечают в прокуратуре, действуя "из-за неоправданной злобы", хулиган начал грозить холодным оружием незнакомцу, заставил того выйти на улицу и последовал за ним. Там нарушитель порядка вдруг набросился на припаркованный рядом Nissan Almera и нанес множественные удары мачете по лобовому стеклу и кузову иномарки.

К счастью, никто из людей не пострадал, мужчину удалось скрутить сотрудникам охранного предприятия. Теперь хулигану грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Омска.

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