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10.08.2020 15:07
Рубрика: Экономика

От Тайгана до Симферополя построят стационарный водовод

Текст: Сергей Винник

Между Тайганским и Симферопольским водохранилищами будет построен стационарный водовод. Технико-экономическое обоснование проекта сейчас на стадии подготовки. Об этом на церемонии торжественного пуска нитки трубопровода, проложенной по временной схеме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится, - сообщил Аксенов.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что проект строительства стационарного водовода от Белогорско-Тайганского гидроузла до Симферопольского вошел в программу обновленной ФЦП развития Крыма до 2024 года. На мероприятия водообеспечения республики в ФЦП предусмотрено около 13 миллиардов рублей.

Сегодня в Симферополе состоялся торжественный пуск водовода, построенного Минобороны РФ в рекордные 30 дней. 15 ниток водовода общей протяженностью более 800 километров проложили два батальона трубопроводных войск и подразделение материально-технического обеспечения Черноморского флота. Для реализации проекта, полностью профинансированного из бюджета Минобороны, военные использовали около 32 тысяч тонн грузов. На строительстве трудились 800 человек и более 250 единиц техники. Трубопровод способен перекачивать 50 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет треть суточной потребности крымской столицы. Еще треть дают Вилинский и Ивановский водозаборы. Оставшуюся треть перекачивают из трех водохранилищ - Симферопольского, Партизанского и Аянского.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Мы делаем связь Белогорского и Тайганского водохранилищ с Симферопольским гидроузлом, - сообщил председатель Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации Крыма Игорь Вайль. - Если раньше Симферополь обеспечивался из трех водохранилищ, то теперь будет из пяти. Будем разрабатывать такие режимы работы водохранилищ, чтобы баланс поддерживать везде.

Из-за небывалой засухи, которую переживает Крым, республика с ноября прошлого года живет с запасом воды на 100 дней.

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