Военные в рекордные сроки проложили водовод в Симферополь

30 дней понадобилось двум батальонам трубопроводных войск и подразделению материального обеспечения Черноморского флота, чтобы проложить более 800 километров труб, которые обеспечат треть суточной потребности Симферополя в питьевой воде. Проблема дефицита влаги для самого большого города полуострова окончательно не решена, но ее остроту военные сняли.

- Даже в 1994 году, когда в Крыму была вспышка холеры и была засуха, такой ситуации с водой не было, - рассказал "РГ" глава Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации Крыма Игорь Вайль. - В этом году чрезвычайная аномалия. Надеемся, что она осенью закончится.

Уже почти год Крым живет с запасом воды всего на 100 дней вперед. Даже в условиях небывалой засухи полуостров стабильно обеспечен влагой для жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Однако в самом большом городе полуострова отсутствие осадков наложило свой отпечаток. В столице Крыма сегодня живут 342 тысячи человек. А вместе с прилегающим районом это почти 500 тысяч жителей. Город получает воду из трех водохранилищ, наполняющихся стоками с гор.

Но с весны 2019 года там не было обильных осадков. Поэтому еще с конца минувшей зимы для Симферополя, потребляющего в сутки 160 тысяч кубометров воды, начали искать альтернативные источники водоснабжения. С начала июня в водопровод города ежесуточно подают 24 тысяч кубометров артезианской воды из Вилинского водозабора. К концу месяца запустили еще одну нитку из Ивановского подземного источника. Вместе они дают примерно треть суточной потребности воды Симферополя. И вот в июле военные буквально за 30 дней проложили к городу 15 ниток водовода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе полуострова.

К прокладке водовода военные приступили 10 июля. Уже на следующий день в Крым прибыли первые составы с трубами. В общей сложности при прокладке маршрута пришлось использовать 32 тысячи тонн грузов. Расстояние между Тайганом и Симферополем около 50 километров. Учитывая, что водовод представляет собой настоящий пучок из 15 труб, на маршруте их пришлось уложить более 800 километров.

- Сложность была в том, что маршрут был достаточно пересеченный, с перепадами высот, - рассказал заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. - Чтобы подать воду на это расстояние работают 45 насосных станций, по три на каждой трубе.

На церемонии торжественного пуска водовода группе отличившихся офицеров заместитель министра обороны РФ вручил медали "Адмирал Горшков". Глава Крыма Сергей Аксенов передал военным 16 сертификатов на получение ценных подарков - планшетов.

- Вооруженные силы не в первый раз выручают нас, - сказал Сергей Аксенов. - В 2015 году в такие же ударные сроки трубопроводные войска обеспечили Восточный Крым водой. Задачи, выполненные вами, вызывают слова благодарности и восхищения.

Уже с завтрашнего дня заступит на дежурство батальон, который будет обеспечивать подачу воды по временной схеме, пока в этом будет необходимость. Все расходы на строительство взяло на себя министерство обороны. По данным Госкомводхоза, в конце июля в Тайганском водохранилище был запас влаги объемом 7 миллионов метров кубических.

- Мы делаем связь Белогорского и Тайганского водохранилищ с Симферопольским гидроузлом, - говорит глава Госкомводхоза Игорь Вайль. - Если раньше Симферополь обеспечивался из трех водохранилищ, то теперь будет из пяти. Будем разрабатывать такие режимы работы водохранилищ, чтобы баланс поддерживать везде.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что трубопровод от Тайгана до Симферополя теперь построят капитально. Этот проект вошел в ФЦП развития республики до 2024 года. Теперь угроза дефицита воды для столицы Крыма снята, по крайней мере, в перспективе ближайших 100 дней. А дальше все будет зависеть от погоды.