В Краснодаре простились с митрополитом Исидором

В Краснодаре в Екатерининском кафедральном соборе прошла церемония прощания с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором, который скончался восьмого августа.

На церемонии присутствовали первые лица края, главы районов и силовых ведомств, а также прихожане. Возглавил литургию, а потом отпевание управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Основную часть службы прихожане смогли наблюдать во дворе храма, она транслировалась онлайн на два больших экрана. В храме собрались архиереи и духовенство Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Адыгея. Кубанский казачий хор под управлением Виктора Захарченко пел молитвы.

- Кубань понесла тяжелейшую утрату, которую очень сложно осознать и еще сложнее принять. Православные жители потеряли своего духовного отца. Он просил у бога согласия и благополучия жителям края. Он молился за нас, теперь мы будем молиться о нем, - сказал глава региона.

Митрополит похоронен в Воскресенском пределе Екатерининского кафедрального собора Краснодара в саркофаге.

Напомним, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался на 80-м году жизни после тяжелой болезни.