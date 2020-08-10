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10.08.2020 17:31
Рубрика: Экономика

В Сочи встретили миллионного туриста

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Миллионным туристом, посетившим город-курорт нынешним летом, стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на отдых с мужем и двумя детьми. Подсчет отдыхающих ведется с первого июня 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Когда мне сообщили эту новость, я не поверила, - говорит Анна. - Потом, когда нам позвонили из администрации Сочи, мы очень обрадовались. Здесь отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. В этот раз приехали на неделю, надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест.

Как рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, сейчас в городе находятся примерно 220 тысяч отдыхающих.

- Не так давно мы встречали 500-тысячного гостя, посетившего Сочи с начала летнего курортного сезона, - отметила она. - Сегодня эта цифра увеличилась до миллиона. Мы можем смело сказать, что на курорте стабильно растет туристический поток. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей.

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