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28.07.2020 18:08
Рубрика: Экономика

В Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи приехала 500-тысячная гостья. Ею оказалась Кристина Оганесян из Волгограда. Она прибыла с родными. На вокзале с поздравлениями и подарками во вторник ее встречали представители администрации курорта и РЖД, а также сотрудники отеля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Семья приехала на отдых в Сочи впервые.

- Такой прием стал полной неожиданностью для нас, - поделилась впечатлениями Кристина Оганесян. - Мы выбрали Сочи именно для семейного отдыха. Со мной приехал мой муж, двое детей, сестра и племянник. На курорте мы проведем неделю. За это время хотелось бы успеть посетить все главные достопримечательности.

Подсчет туристов ведется через туроператоров, турагентства, средства размещения, а также через все транспортные пункты - железнодорожные вокзалы, аэропорт и автомобильный пост Магри.

- Только 7 июля мы встречали 100-тысячного туриста, а сегодня цифра увеличилась до полмиллиона, - отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина. - Сейчас мы отмечаем повышенный туристический интерес. По ряду объектов можно смело сказать, что спрос на отдых в Сочи выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Помимо памятных подарков от администрации и сотрудников отеля, семья Оганесян получила сертификат на посещение одного из экстремальных парков курорта.

Напомним, в Сочи отели и санатории стали постепенно открываться с 1 июня, а 21 июля на курорте сняли карантин, но продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с коронавирусом.

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