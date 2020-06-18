Губернатор Кубани заявил о снятии карантина с 21 июня

В четверг на заседании регионального оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина в крае отменяется с 21 июня. Однако остается режим повышенной готовности, который предусматривает введение некоторых ограничительных мероприятий.

Открывая обсуждение предстоящих мер послабления ограничений по карантину, глава Кубани призвал принять взвешенное решение, опираясь на последние данные по распространению коронавируса. По словам Кондратьева, каждый день идет снижение числа случаев COVID-19 (сегодня их число впервые за последние месяца составило меньше 70 человек). Важно, что не выявлен ни один заболевший из отдыхающих на кубанских курортах.

Глава Роспотребнадзора края Мария Потемкина и первый заместитель главы края Андрей Алекссеенко поддержали предложение губернатора по снятию новых ограничений.

Министр здравоохранения региона Евгения Филиппов сообщил, постоянно уменьшается число людей в обсерваторах, но зато появились их обитатели, которые не хотят их покидать.

О том, что Кубань с 21 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений по карантину, глава региона объявил два дня назад. Предстоящие изменения касались в первую очередь собирающихся приехать на отдых на местные курорты туристов из других российских регионов.

- С предстоящего воскресенья мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, - пояснил губернатор. - Подавляющее число предприятий уже работают. Но при въезде у граждан будут замерять температуру, брать тест на коронавирус. Никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы точно должны будем знать, в какое место непосредственно едет тот или иной гость.

Как уже сообщалось, за последние две недели на территории региона отменили "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, на Черноморском побережье открылись выполнившие все требования Роспотребнадзора несколько десятков пляжей, первых отдыхающих приняли имеющие медицинские санатории края (сюда могут приезжать гости только с путевками и сдавшие тесты на COVID-19), туристов начали принимать мини-гостиницы вместимостью до 30 человек. Во всех городах и районах открылись парки, скверы, небольшие торговые центры, летние кафе и рестораны.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, на Кубань уже приехали 10,3 тысячи туристов (по данным на 16 июня). Всего в крае открылось 86 здравниц, 37 из них (чуть менее половины) - в Сочи. Сегодня же глава ведомства Светлана Балаева высказала предположение, что до конца года курорты края примут около семи миллионов отдыхающих.

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