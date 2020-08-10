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10.08.2020 15:13
Рубрика: Общество

Писатель Владислав Крапивин повторно госпитализирован в Екатеринбурге

Текст: Юлия Мякишева

Детский писатель Владислав Крапивин после выписки из больницы №40 в Екатеринбурге снова госпитализирован.

Напомним, в июле состояние Владислава Крапивина ухудшилось. Как рассказали его родственники, 15 числа он плохо разговаривал и упал, встав с кровати. На "скорой" его отвезли на КТ головного мозга и легких, сделали кардиограмму и анализ крови. КТ легких показала поражение легких на 25 процентов.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Писателя определили в палату интенсивной терапии с подозрением на коронавирус. Два мазка показали отрицательный результат, но, как уточнили члены семьи, писателя выписали с диагнозом "Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован)".

Из медучреждения автора популярных книг выписали 7 августа 2020 года, однако его самочувствие по свидетельству близких, далеко от нормального.

- Владислав Петрович находится в сознании, но практически не может двигаться. С нами общается, но больше спит, - написала на странице в социальной сети Facebook Лариса Крапивина.

Сегодня его вновь увезли в клинику. Информацию о повторной госпитализации писателя подтвердил "РГ" пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. Он сказал, что заслуженному горожанину "оказывается вся необходимая медицинская помощь".

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