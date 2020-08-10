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10.08.2020 06:10
Рубрика: В мире

Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С понедельника, 10 августа, Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью. В числе доступных для отдыха теперь Бодрум и Даламан. Три турецких авиакомпании и больше десятка российских обещают запустить их в ближайшие дни. В Стамбул и Анкару самолеты начали летать еще первого августа.

Фото: iStock
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По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, а также убрать из карманов впереди стоящих кресел все печатные материалы, уточняет ТАСС.

По информации туроператоров, темпы бронирования путевок на курорты Турции достигли прошлогодних показателей. Напомним, международное авиасообщение Россия восстановила первого августа, открыв полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. География стран постепенно расширяется и уже с 15 августа возобновятся полеты в Швейцарию. По данным Росавиации, с начала месяца российские и зарубежные компании перевезли международными рейсами около 38,5 тысяч пассажиров.

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