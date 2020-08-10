Постановление губернатора Самарской области от 10 августа 2020 года № 209 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей И Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 3:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) работу фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, включая работу в них бань, саун, СПА, а также частных бань (при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от пропускной способности);";

дополнить подпунктами 12-14 следующего содержания:

"12) с 12 августа 2020 года работу касс театрально-концертных организаций в целях реализации билетов (абонементов) на новый творческий сезон;";

13) проведение 17 августа 2020 года в Самарском академическом театре оперы и балета двух концертов (концертных программ) с участием артистов Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Маэстро Валерия Гергиева (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 14 настоящего пункта);";

14) с 1 сентября 2020 года начало творческого сезона и работу театрально-концертных организаций для зрителей при условии заполняемости не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей или семейных групп не более трех человек (указанное ограничение не распространяется на многодетные семьи) или не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







