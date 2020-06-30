Постановление губернатора Самарской области от 30 июня 2020 года № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Определить, что реализация комплекса ограничительных и иных мер, установленных настоящим постановлением и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляется в границах территории Самарской области.

2. Ввести на территории Самарской области следующие ограничительные меры:

2.1. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по номерам телефонов:

кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

обеспечить изоляцию в условиях обсерватора в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о нахождении в режиме изоляции.

Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, вернувшимися с территорий иностранных государств, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней.

2.2. Гражданам, прибывающим в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о нахождении в режиме изоляции (в случае если в отношении данного гражданина принято соответствующее решение).

2.3. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить особый режим работы государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, в виде временной изоляции (обсервации) проживания в них получателей социальных услуг (воспитанников), работников указанных учреждений исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее - особый режим работы).

Установить, что сроки введения особого режима работы, а также порядок действий руководителей указанных в абзаце первом настоящего пункта государственных учреждений определяются приказами министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

2.4. Обязать лиц с наличием (подозрением на наличие) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и совместно проживающих с ними лиц обеспечить самоизоляцию на дому по назначению медицинских организаций или в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

2.5. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в общественных местах (кроме улиц), объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, аптеках, общественном транспорте, включая легковое такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта (о масочном режиме);

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

2.6. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Самарской области:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня);

обеспечить проведение качественной уборки, а также текущей и заключительной дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, при этом особое внимание уделить дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), в том числе рекомендаций по профилактике COVID-19 (письма Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24), а также иных документов Роспотребнадзора, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Самарской области, которые установлены настоящим постановлением.

2.7. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшим инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции.

2.8. Ограничить до особого распоряжения:

1) работу бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, частных бань;

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов, иных объектов развлекательной инфраструктуры, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы;

4) проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;

5) работу государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся.

3. Разрешить:

1) работу библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных залах, при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0170/3-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.04.2020, Методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0172/5-20 "Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32) (далее - постановление, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее - организации общественного питания) при условии:

а) направления в соответствующую администрацию городского округа (муниципального района) письменного заявления о возобновлении деятельности с согласием выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;

б) нахождения одновременно не более одного человека на каждые 4 кв. метра площади зала обслуживания.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на организации общественного питания, обслуживающие на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций и (или) осуществляющие доставку заказов;

3) работу туристических баз и баз отдыха, прошедших классификацию и имеющих соответствующие свидетельства о присвоении определенной категории;

4) органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке (не более 10 человек) при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением, рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5) при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

а) тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных объектах;

б) гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;

в) проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области;

6) с 3 июля 2020 года бронирование путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретенных в рамках государственных контрактов на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, на портале suprema63.ru.

4. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Самарской области проработать вопрос о возможности заезда детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Самарской области, после 15 июля 2020 года при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







