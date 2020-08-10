СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу ведомства Ивана Носкевича.

По его словам, Следственный комитет возбудил "уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел". "Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич. Согласно статье 293 УК Беларуси, эти правонарушения могут быть наказаны лишением свободы от 8 до 15 лет.

По словам руководителя ведомства, беспорядки сопровождались уничтожением имущества, протестующие использовали в качестве оружия тротуарную плитку, стеклянные бутылки, палки, скамейки, мусорные контейнеры, а также легковоспламеняющиеся жидкости. Согласно его информации, многие из задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить всех причастных к беспорядкам.

В настоящее время о произошедших ночью событиях почти ничего не напоминает. Движение по центральным улицам Минска открыто, общественный транспорт работает в нормальном режиме. Работают магазины и государственные учреждения. В то же время сохраняются трудности со связью, мобильный интернет отключен, есть проблемы в работе мессенджеров.