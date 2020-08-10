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Рубрика: В мире

СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Текст: Юрий Когалов

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу ведомства Ивана Носкевича.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Обстановка после ночных волнений в Минске нормализовалась

По его словам, Следственный комитет возбудил "уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел". "Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - отметил Носкевич. Согласно статье 293 УК Беларуси, эти правонарушения могут быть наказаны лишением свободы от 8 до 15 лет.

По словам руководителя ведомства, беспорядки сопровождались уничтожением имущества, протестующие использовали в качестве оружия тротуарную плитку, стеклянные бутылки, палки, скамейки, мусорные контейнеры, а также легковоспламеняющиеся жидкости. Согласно его информации, многие из задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить всех причастных к беспорядкам.

В настоящее время о произошедших ночью событиях почти ничего не напоминает. Движение по центральным улицам Минска открыто, общественный транспорт работает в нормальном режиме. Работают магазины и государственные учреждения. В то же время сохраняются трудности со связью, мобильный интернет отключен, есть проблемы в работе мессенджеров.

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