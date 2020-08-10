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Рубрика: Спорт

Судьи матча "Спартак" - "Сочи" пройдут проверку на детекторе лжи

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Судьям, работавшим на скандальном матче "Спартака" с "Сочи" (2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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К слову, через эту процедуру недавно прошел рефери Сергей Лапочкин, к которому возникли вопросы по работе на июльском дерби "Спартак" - "Локомотив" (1:1). В той встрече Лапочкин назначил пенальти в ворота "красно-белых" и удалил главного тренера хозяев Доменико Тедеско.

Предложение об использовании полиграфа, видимо, в ближайшие дни сделает глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Помимо главного судьи матча "Спартака" с "Сочи" Василия Казарцева и видеоассисента Алексея Еськова, в бригаду, судившую в Тушине, входили помощники рефери Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный Игорь Панин, а также помощник видеоассистента Тихон Калугин.

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