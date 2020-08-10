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10.08.2020 22:23
Рубрика: Спорт

Судья матча "Спартак" - "Сочи": Не считаю второй пенальти явной ошибкой

Текст: Артур Нанян

Главный судья скандального матча первого тура Премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2) Василий Казарцев в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о своих действиях.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Напомним: он поставил два неоднозначных пенальти в ворота хозяев, в результате чего "красно-белые" потеряли очки. У экспертов и болельщиков особое негодование вызвал второй пенальти.

По словам Казарцева, тот эпизод был сложный. При этом он не признает, что допустил явную ошибку.

"Находился недалеко от штрафной, момент был как на ладони. Я был уверен, что игрок "Сочи" - первый на мяче, а Жиго продолжает движение вперед ногой. По мне, были основания наказать защитника. Это я увидел на поле и сообщил видеоассистентам. Потом я увидел момент в записи. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не такая высокая, как я посчитал, будучи на газоне. Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, оснований продолжить матч больше. Но это не явная и очевидная ошибка, - сказал Казарцев.

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