Судья матча "Спартак" - "Сочи": Не считаю второй пенальти явной ошибкой

Главный судья скандального матча первого тура Премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2) Василий Казарцев в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о своих действиях.

Напомним: он поставил два неоднозначных пенальти в ворота хозяев, в результате чего "красно-белые" потеряли очки. У экспертов и болельщиков особое негодование вызвал второй пенальти.

По словам Казарцева, тот эпизод был сложный. При этом он не признает, что допустил явную ошибку.

"Находился недалеко от штрафной, момент был как на ладони. Я был уверен, что игрок "Сочи" - первый на мяче, а Жиго продолжает движение вперед ногой. По мне, были основания наказать защитника. Это я увидел на поле и сообщил видеоассистентам. Потом я увидел момент в записи. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не такая высокая, как я посчитал, будучи на газоне. Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, оснований продолжить матч больше. Но это не явная и очевидная ошибка, - сказал Казарцев.