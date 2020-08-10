Указ губернатора Свердловской области от 10 августа 2020 года № 452-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 №421-УГ и от 03.08.2020 № 425-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой и подпункт 2 части второй пункта 2 после слова "библиотек" дополнить словами ", развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом воздухе";

2) в подпункте 1 части второй пункта 2 слова "10 процентов" заменить словами "30 процентов";

3) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) организация тренировочного процесса в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.";

4) подпункт 2 части первой пункта 3 после слов "тренировочного процесса" дополнить словами "и групповых занятий численностью не более 20 человек";

5) подпункт 3 части первой пункта 3 после слова "экзаменов" дополнить словами ", а также организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности";

6) пункт 4 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Допускается не использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей при посещении мест общественного пользования, не являющихся закрытым пространством или помещением, или территории, прилегающей к ним.";

7) подпункт 1 части первой пункта 7 изложить в следующей редакции:

"1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG), пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории Свердловской области и обеспечить самоизоляцию на дому со дня прибытия в Свердловскую область до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР;";

8) части вторую и третью пункта 7 признать утратившими силу;

9) в части первой пункта 10 слова "по 10 августа" заменить словами "по 17 августа";

10) часть вторую пункта 10 после слов "по 10 августа 2020 года" дополнить словами ", с 11 по 17 августа 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области А.В.Орлов







