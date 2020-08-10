В Еврокомисии озвучили сроки появления доступной вакцины от COVID-19

Еврокомиссия считает, что первая вакцина от коронавируса станет доступной уже в конце текущего - начале следующего года. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

По ее словам, делать прогнозы пока рискованно, однако есть "хорошие основания" так полагать, пишет ТАСС. В вопросе преодоления коронавирусного кризиса фактор времени играет решающую роль. "Каждый месяц, который мы получим в случае создания вакцины, спасет жизни и обеспечит основы существования", - отметила Кириакидес. Она признала, что вакцина не решит сразу все проблемы, но позволит постепенно вернуться к нормальной жизни.

Еврокомиссар также выразила обеспокоенность ростом числа случаев COVID-19 в ЕС. Она призвала власти стран-членов сообщества принять все меры для того, чтобы не допустить повсеместного распространения инфекции.

Между тем, замглавы Минздрава России Олег Гриднев сообщил, что вакцина против COVID-19, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в ближайшие дни пройдет регистрацию. При этом уже после регистрации и начала применения вакцины продолжится третья, заключительная фаза ее испытаний.