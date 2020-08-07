Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней

При этом уже после регистрации и начала применения вакцины продолжится третья, заключительная фаза ее испытаний.

"Она пройдет регистрацию, но сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной", - сказал Гринев, выступая в Уфе на открытии хирургического корпуса Республиканского онкоцентра в Уфе.

Ранее в Минздраве сообщали, что первые промышленные партии вакцины будут произведены уже в сентябре, и вслед за первым этапом вакцинации, который предполагается провести на медиках, можно будет в октябре приступить к более широкому проведению прививок. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что вакцинация от COVID-19 будет бесплатной. Прививать будут взрослых. Что касается детей, прежде, чем начинать делать им прививки, предстоит провести отдельные клинические исследования - они, как заявлял глава Центра Гамалеи академик Александр Гинцбург, намечены на начало следующего года.