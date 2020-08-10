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10.08.2020 12:06
Рубрика: В мире

В МИД Британии открылась вакансия на должность главного мышелова

Текст: Марина Алешина
Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo
Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo

В британском Форин-офис открылась вакансия на должность главного мышелова после того, как кот Пальмерстон, занимавший этот ответственный пост четыре года, подал прошение об уходе на заслуженный отдых. По данным BBC, в дипведомстве пока не определились с кандидатурой преемника "к вящей радости местных мышей", однако уже выбирают ему имя. Возможно, его назовут Милибэндом - в честь экс-главы МИД королевства Дэвида Милибэнда. А возможно - посолиднее, например, Каннингом, Балфуром или Иденом.

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Сам Пальмерстон, повидавший четырех министров иностранных дел и трех премьеров - Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй и Бориса Джонсона, подал свое письмо как положено - на официальном бланке Форин-офис. Оно заверено отпечатками его двух лапок и адресовано лично замглавы ведомства Саймону Макдональду, на даче которого кот и собирается проводить досуг на пенсии. Пальмерстон признал, что за время работы на удаленке "трудился не менее усердно", чем на боевом посту, но устал от публичности и теперь предпочитает сельскую свободу суете политической кухни. Хотя, по собственному признанию, ему будет не хватать "шума и гама" в стенах Форин-офис. "Я потрудился на славу нашей дипломатии: наложил лапу на множество меморандумов, помогал в трудных переговорах. И буду скучать по тем дням, когда высматривал дипломатов из засады или притворялся спящим, подслушивая разговоры иностранцев, - нашим спецслужбам будет очень не хватать моих талантов", - признал господин Пальмерстон. Кстати, именно его стараниями в некоторых британских загранучреждениях появились дипломатические коты и даже дипломатические псы. Сам Пальмерстон пообещал и дальше служить во благо Британии и Содружества в качестве почетного посла.

В прошлом году Пальмерстону уже приходилось брать перерыв по службе из-за стресса, вызванного стремлением служащих Форин-офис его лишний раз подкормить или погладить. Коту даже пришлось бороться с лишним весом. При этом, в отличие от официального мышелова резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10 Ларри, прозванного "самым ленивым котом", Пальмерстон потрудился на славу. Только за первый год службы, в 2017-м, бывший приютский питомец поймал 26 мышек и одну большую крысу. И даже Ларри, с которым Пальмерстону случалось выяснять отношения, великодушно простил коллеге выдранный клок шерсти и все старые обиды. "Наслаждайся отдыхом, старина!" - написал Ларри под постом Пальмерстона в Twitter.

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