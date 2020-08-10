В России названы новые востребованные профессии

В ближайшие 6-10 лет каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий. Об этом сообщила директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина, отметив, что появление новых профессий связано с модернизацией производства, развитием сферы услуг и внедрением цифровых технологий.

Развитие интернет-технологий привело к появлению специалистов по интеграции облачных приложений и по большим данным. На производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике, рассказала Волошина РИА Новости.

На железнодорожном транспорте появились профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом и оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом. Причем, последнюю Волошина назвала перспективной. Еще одна новая, но очень востребованная профессия - оператор 3D-моделирования.

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.

Ранее стало известно о планах выпускников школ этого года. Так, более 80% ребят решили продолжить обучение в вузах. Из них 17% выбрали естественные науки (химия, биология, физика и т.д.), и столько же - экономику и менеджмент. Учиться инженерному делу и техническим наукам планируют 16%. Будущими педагогами и специалистами в области образования хотят стать 15%.