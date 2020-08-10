В России стало одним доступным седаном меньше

Выбор доступных седанов на российском рынке сокращается, а автокомпаний, которые торгуют у нас исключительно кроссоверами, становится все больше. К числу последних теперь присоединилась китайская Geely. Накануне компания завершила продажи "четырехдверки" Emgrand 7. А поскольку еще раньше из ее линейки ушел бизнес-седан Emgrand GT, теперь ассортимент составляют исключительно автомобили сегмента SUV - Atlas, Coolray и Emgrand X7.

О том, что Geely недавно продала последний седан, сообщили "Китайские автомобили" со ссылкой на представителя бренда. У дилеров остались лишь несколько машин разных лет, среди которых преобладают собранные в 2019 году.

Emgrand 7 для России выпускали на белорусском заводе "Белджи" с 2016 года. В 2018-м модель получила небольшие обновления. В салоне была основательно переработана передняя панель, заменены щиток приборов, экран "мультимедийки" и блок управления климат-системой. Кроме того, теперь у автомобиля появились новые рулевое колесо и селектор коробки передач, а также сиденья "с двухкомпонентным уплотнителем, которые подстраиваются под форму тела". Но взрывными продажи Emgrand 7 не назвать. За весь период относительно дешевый седан разошелся тиражом чуть более 2 тысяч автомобилей. Для сравнения: столько Kia Rio или Hyundai Solaris покупают за пару недель.

Фото: пресс-служба Geely

Тем не менее модель запомнится, тем более что она - прямая наследница более популярного седана Geely Emgrand EC7, который с 2012 года выпускали на черкесском заводе "Дервейс" и продавали по совсем скромной цене. После рестайлинга и ренейминга "семерку" представили в РФ с двумя атмосферными бензиновыми моторами - 1.5 и 1.8 на 103 и 133 л.с. Они сочетались с механической коробкой передач или вариатором. Цена составляла от 780 990 до 944 990 рублей.

Кстати, предполагается, что Emgrand 7 окончательно уступит свое место другим моделям не только в линейке Geely, но и на конвейере завода "Белджи". Дело в том, что на этом предприятии одновременно можно выпускать по полному циклу лишь три модели. С Atlas и Emgrand X7 все понятно - они успешно продаются и в РФ, и в РБ, но теперь к ним необходимо добавить резво стартовавший на рынке Coolray. А значит, компании придется выбирать, какую модель снимать с производства.