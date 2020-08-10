Уже через 11 дней россияне смогут выбрать тур по России и после покупки получить обратно часть его стоимости. Программа кешбэка стартует в ночь с 20 на 21 августа, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, акция продлится неделю и завершится 28 августа. "По нашим оценкам, в ней примут участие около трех миллионов человек", - сказал вице-премьер на совещании с вице-премьерами с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

Программу кешбэка анонсировали в Ростуризме в июле. Она вызвала большой интерес туроператоров и туристов. В ней примут участие 1,1 тысячи туроператоров и 2,6 тысячи гостиниц. "Мы подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России от Калининграда до Владивостока", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Чтобы разъяснить условия участия в акции, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с ассоциацией "Турпомощь" открыли "горячую линию" для турбизнеса и туристов, рассказал эксперт ОНФ Денис Полунчуков на пресс-конференции в центральном штабе ОНФ. "Горячая линия" действует при поддержке всероссийской акции "Мы вместе". Звонок бесплатный.

Подготовлена также памятка с ответами на самые распространенные вопросы по кешбэку. Сначала много было вопросов от туроператоров, сейчас стало больше от потребителей, отметил директор "Турпомощи" Александр Осауленко. "Не у всех есть карты "Мир", не все понимают программу лояльности", - сказал он.

Главное условие акции - покупка тура по России продолжительностью не менее пяти дней и стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Подобрать тур можно на сайте мирпутешествий.рф, здесь представлены все участники акции. Затем можно купить тур, перейдя на сайты туроператоров.

Лучше бронировать тур именно такие путем, чтобы обезопасить себя от мошенников, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Тур можно выбрать с заездом до 20 декабря, но купить его нужно в течение действия акции, уточнил Дмитрий Горин. Для участия в акции также подходит бронирование в гостинице.

В акции участвуют все регионы, но туры в некоторые из них, например, в Краснодарский край, Калининградскую область или на Алтай по акции доступны с 1 октября. Сейчас в этих курортных регионах и так много туристов, акция поможет продлить сезон, пояснили эксперты ОНФ.

Еще одно условие - регистрация в программе лояльности платежной системы "Мир". Оплатить тур нужно будет через интернет по карте "Мир". На эту карту автоматически вернется часть денег - до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура в течение пяти дней.

Если тур стоит от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, возврат составит 5 тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч до 75 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч рублей. А те путешественники, которые купят тур более чем за 75 тысяч рублей, получат обратно 15 тысяч рублей.

Распоряжение о возврате туристам части средств, потраченных на путевки, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 22 июля. Для компенсации туристам части стоимости тура правительство выделило 15 млрд рублей.

"Безусловно, профессиональная среда да и потребители рассчитывают, что данный проект не будет монопроектом, а, скорее всего, в той или иной степени он будет реализовываться на постоянной основе", - высказал пожелание ­Осауленко.